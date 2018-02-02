Решить имущественные вопросы в семье - поможет брачный договор

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В 2017 году брачный договор оформили свыше 87 тысяч российских супружеских пар. Каждый год эта цифра увеличивается в среднем в полтора раза, уточняет «Российская газета».

Повышение спроса на оформление брачных договоров во многом связывают с изменением в менталитете россиян. Раньше считалось, что за брачным контрактом могут пойти только равнодушные друг к другу люди, преследующие в своем браке меркантильные цели. Сегодня россияне понимают: брачный договор – эффективный способ распределить долговые обязательства, избавить семью от лишних проблем и избежать ссор по финансовым вопросам.

К примеру, заботливый муж может защитить жену от своих бизнес-долгов, указав в брачном договоре пункт о том, что вся ответственность по кредитам лежит на самом заемщике. Тогда семейного имущества не коснутся взыскания и аресты банков в случае невыплаты долга.

Брачный договор можно оформить как до вступления в официальный брак, так и позднее – в любое удобное для супругов время. Оформление происходит исключительно через нотариуса. Он проследит за грамотным изложением всех условий, их адекватности по отношению к каждой из сторон, разъяснит правовые последствия сделки. Риски оспаривания брачного контракта в суде минимальны – он наделен повышенной доказательственной силой.