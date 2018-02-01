Сергей Семёнов на коленях попросил прощения у изнасилованной Дианы Шурыгиной

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Отец изнасилованной Дианы Шурыгиной рассказал, что обвиняемый Сергей Семёнов в ночь с 31 марта на 1 апреля 2016 года просил прощения у несовершеннолетней девушки, с которой вступил в половой акт. Алексей Шурыгин в этом признался в рамках выпуска «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» с Андреем Малаховым.

1 февраля 2018 года вышла в эфир передача «Прямой эфир», гостем которой стал отец изнасилованной Дианы Шурыгиной. Алексей Шурыгин рассказал Андрею Малахову в рамках интервью, что в ночь, когда обвинили Сергея Семёнова, юноша встал на колени и извинялся за произошедшее.

«Мало ли, что было. Скажи мне, я тебя пойму. Виновный сидеть не должен. Это будет на моей совести… Ну я смотрю на разбитое лицо дочери и понимаю, какое добровольно. Я у него спросил: «Ты её насиловал? Ну а синяк откуда? Бил?». Он спустил голову вниз, встал на колени и сказал «простите», - рассказал Алексей Шурыгин, воспроизведя диалог со своей дочерью в ночь на 1 апреля 2016 года.

Мария Цигаль, являющаяся гостем «Прямого эфира», стала на стороне Дианы Шурыгиной, но рассказала, что она хочет восстановить девственность. Со слов Алексея Шурыгина, он лишь поднял за плечо дочь Диану, поэтому и получились синяки. При этом, сам Сергей Семёнов не спешит заявлять, что он действительно становился на колени перед изнасилованной Дианой Шурыгиной.

Отец также рассказал, что Диана Шурыгина не сообщила ему о местонахождении и позвонила лишь после употребления водки в большом количестве. Гости передачи «Прямой эфир» стали массово критиковать слова Алексея Шурыгина из-за того, что было обнаружено множество неточностей в его высказываниях и словах Сергея Семёнова о произошедшем той ночью, когда изнасиловали Диану Шурыгину.