На Южном Урале родители "атакуют" школы Челябинска

Сегодня, 13:18

На Южном Урале родители будущих первоклассников «погасили» соответствующий сайт госуслуг. Это стало следствием того, что родителям приходится "атаковать" школы в очередях.

Старт записи в первый класс состоялся 1 февраля. До 30 июня будут приниматься заявления только от тех родителей, которые проживают на территории, закреплённой за определённой школой.

После этого можно будет обращаться с заявлением о месте обучения своего ребёнка, независимо от места, где он проживает.

В то же время немало и таких, кто прибегли к привычному способу подачи заявлений. В Челябинске уже с раннего утра у многих из школ отмечены очереди. Сообщается, что места в некоторых из них занимались ещё предыдущим вечером. Опасения граждан связаны с тем, что мест в лучших школах может не хватить на всех первоклашек.

Тревога родителей имеет под собой почву. Ранее неоднократно отмечалось, что в лучших школах все места оказываются разобранными уже в первые часы после начала приёма заявлений.

В Екатеринбурге аналогичная проблема. Сайт «висит» и люди вынуждены с ночи занимать очереди у школ и дежурить на морозе. В то же время отмечается, что в этом году они стали заметно малочисленнее.

В Воронеже родители, желающие записать детей в новую школу №102, образовали вокруг неё живой щит и стояли около заведения двое суток.