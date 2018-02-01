VistaNews.ru


На Южном Урале родители "атакуют" школы Челябинска

Сегодня, 13:18

На Южном Урале родители будущих первоклассников «погасили» соответствующий сайт госуслуг. Это стало следствием того, что родителям приходится "атаковать" школы в очередях.

 Старт записи в первый класс состоялся 1 февраля. До 30 июня будут приниматься заявления только от тех родителей, которые проживают на территории, закреплённой за определённой школой.

После этого можно будет обращаться с заявлением о месте обучения своего ребёнка, независимо от места, где он проживает.

В то же время немало и таких, кто прибегли к привычному способу подачи заявлений. В Челябинске уже с раннего утра у многих из школ отмечены очереди. Сообщается, что места в некоторых из них занимались ещё предыдущим вечером. Опасения граждан связаны с тем, что мест в лучших школах может не хватить на всех первоклашек.

Тревога родителей имеет под собой почву. Ранее неоднократно отмечалось, что в лучших школах все места оказываются разобранными уже в первые часы после начала приёма заявлений.

В Екатеринбурге аналогичная проблема. Сайт «висит» и люди вынуждены с ночи занимать очереди у школ и дежурить на морозе. В то же время отмечается, что в этом году они стали заметно малочисленнее.

В Воронеже родители, желающие записать детей в новую школу №102, образовали вокруг неё живой щит и стояли около заведения двое суток.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.