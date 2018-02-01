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В Новой Москве возведут новый мост через ручей Молодцы

Сегодня, 13:00

Новую переправу через ручей Молодцы в ТиНАО намерены возвести в ближайшее время власти Москвы. Переправа должна стать частью дублера Остафьевского шоссе.

В Мосархитектуре уточнили, что длина моста составит порядка 200 метров, ширина – 30 метров. Движение будет осуществляться по четырём полосам. На переправе появятся пешеходные зоны, а крайние участки выделят для проезда общественного транспорта. Ожидается, что строительные работы завершатся во втором квартале 2019 года.

Ранее мы писали, что администрация Московского зоопарка планирует построить новый пешеходный мост на территории зоосада. Причиной тому послужил резкий приток посетителей.


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