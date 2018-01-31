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Рынска назвала Сванидзе «соплежуем»

Вчера, 23:58

Известная российская блогерша и публицист Божена Рынска заработала для себя очередные бонусы популярной тусовщицы и «лидера общественного мнения». Она резко прокомментировала драку между телеведущими Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко.

Битва произошла в прямом эфире популярной радиостанции «КП». Оппоненты разошлись в оценке действий генералиссимуса Иосифа Сталина.

Блогершу, по мнению комментаторов ФБ, не интересовал скучный диалог двух «ботаников от политики», но когда Сванидзе поднялся, ударил Шевченко по лицу и тут же получил достойный ответ, она проснулась. Божена моментально солидаризовалась с Николаем Сванидзе против Максима Шевченко: «Хоть кто-то дал по сопатке гэбешнику» - написала она на своей странице в ФБ.

Однако Сванидзе тоже удостоился своей метафоры от светской львицы. Рынска назвала его «соплежуем». Сотни посетителей странички скандальной блогерши пришли почти к единодушному мнению: «гэбешник» и «соплежуй» совершенно бесплатно поработали на популярность маргинальной барышни».


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