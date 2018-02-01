Минздрав: В России появятся медпункты для обслуживания бомжей

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Специально организованные медицинские пункты для бомжей появятся в некоторых регионах России. Инициаторами их установки стали Минздрав и Церковь.

По последним данным СМИ, в Чувашии, Иркутской области и Хабаровском крае появятся специально обустроенные медпункты для бездомных граждан. В стенах этого здания люди без определенного места жительства смогут согреться и получить бесплатную консультативную помощь доктора. Кроме того, в этих мини-клиниках есть отдельная палата для получения необходимой срочной медицинской помощи. Организатором этого проекта стали Минздрав и Церковь.

Как прокомментировали данный проект в Минздраве России, это может положительно отразиться на работе городских медстационаров. Хотя ограничений получения квалифицированной медпомощи для бездомных нет, но специалисты не в восторге, когда такая категория населения приходит в городскую клинику. Вероятнее всего, людей пугает внешний вид пациента.