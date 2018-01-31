Под Калининградом бездомный кот отогрел потерявшегося ребенка

Вчера, 23:43

Под Калининградом бездомный кот спас 13-летнего мальчика от переохлаждения. Благодаря животному, согревающему ребенка всю ночь, он остался жив.

Правоохранительные органы нашли потерянного 25 января мальчика из Добровольска. Как оказалось, накануне своего 14-летия Руслан решил не пойти в школу, а отправиться к бабушке в город Краснознаменск. Там он хотел скорее сделать фото для паспорта.

Дойти до соседнего населенного пункта до вечернего времени у Руслана не получилось, поэтому он принял решение переночевать в сарае, на который набрел во время путешествия. Помещение сарая не отапливалось, и мальчику грозило переохлаждение. Если бы не бездомный кот — он грел подростка всю ночь.

В качестве благодарности Руслан и его семья приняли животное в свой дом. Назвали кота Спасителем.

Сотрудники полиции проведут с родителями мальчика беседу, чтобы предотвратить возникновение подобных случаев.