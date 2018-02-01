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Новые свалки не приведут к решению «мусорного вопроса»

Сегодня, 03:08

В Подмосковье в 2020 году должен заработать первый из четырех комплексов по переработке мусора в энергию, построенный по японо-швейцарским технологиям. В данное время из Москвы в область вывозится 11 миллионов тонн ТБО ежегодно, весь мусор попадает на полигоны, отравляя воздух, воду и землю региона. Мэр Собянин заявил, что благодарен губернатору региона Андрею Воробьеву за активные действия по реализации проекта новых заводов и заверил, что власти столицы помогут в рекультивации опасных полигонов ТБО в области.

 Благодаря введению экологичных комплексов экология Подмосковья сможет вздохнуть свободно.

Однако есть и сторонники создания новых полигонов взамен закрытых старых. Кним издание «Журналистская Правда» относит председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды при ОП РФ Альбину Дудареву. По информации издания, она выступает за открытие новых полигонов для захоронения мусора в Московской области.

 

 


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