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Экс-проститутка рассказала о темной стороне работы в секс-индустрии

Вчера, 22:39

Нынешняя писательница и бывшая проститутка Гвинет Монтенегро рассказала о реальных проблемах, с которыми сталкиваются работницы интим услуг.

Автор книги «Быть финансово успешной в секс-индустрии» подчеркнула, что к ней обращаются за советами 12-летние девушки, которые мечтают реализовать себя в проституции. Они считают, что работа в сфере интим услуг проста и сделает их жизнь роскошной.

Гвинет считает, что СМИ и телевидение изображают работу проститутки в искаженном свете и популизирует ее. По мнению большинства, работницы эскорта живут гламурной жизнью, много путешествуют и посещают светские вечера. Считается, что такая работа позвояет легко зарабатывать много денег.

Но реальность совсем иная, утверждает Монтенегро. Часто работница секс-индустрии - это печальная женщина, которая вынуждена идти на панель, чтобы прокормить ребенка, купить еду или наротики. Многие работницы секс-индустрии подвергаются физическому и психическому насилию.


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