В Москве мужчин убивают и грабят чаще, чем женщин

Вчера, 22:33

Несчастные случаи в Москве, по мнению столичных прокуроров, происходят чаще с мужчинами, чем с женщинами. Свои выводы правоохранители подтвердили криминальной статистикой за 2017 год, которую они опубликовали на ведомственном сайте.

Мужчины более виктимны по своей природе, считают психологи и криминалисты. Они агрессивны в состоянии алкогольного опьянения, более подвержены сиюминутным эмоциям и менее стрессоустойчивы в отличие от слабой половины человечества. Женщины, напротив, в минуту опасности обретают холодную рассудительность, логику и решительность. Именно этими обстоятельствами прокуроры объяснили такой «половой» перекос в количестве совершенных преступлений по отношению к мужчинам и женщинам.

В 2017 году жертвами воров и карманников стали 61% мужчин и 28% женщин, 11% - дети и старики. Подверглись вооруженному разбою 52% мужчин и 19% женщин. От мошенников пострадали соответственно: 42% и 18%. За этот период были убиты 92 женщины и 212 мужчин. Однако, многие криминалисты полагают, что делить виктимность (психологическая склонность быть жертвой) на мужскую и женскую некорректно. Криминальная ситуация в столице зависит от многих факторов.