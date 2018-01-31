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Волгоградец снял видео с белой совой в центре города

Вчера, 22:08

Звездой Интернета стала уникальная белая сова. Волгоградец снял видео с красивой птицей в центре города. Роликом активно делятся местные жители и подогревают интерес к отснятому материалу.

В Интернет попало видео на котором запечатлена уникальная белокурая сова. На видеозаписи видно красивую и активную сову. Жители Волгограда не поверили сперва, что ролик сделан именно в их городе, а после начали активно искать клички для животного. Птица была замечена на ветке дерева в одном из обычных дворов города. Ролик уже набрал более 1 тыс. отметок «Нравится».

К слову, ранее жительница Волгограда отправилась за покупками в супермаркет. Придя домой, обнаружила купленную «сметану будущего», которую произведут завтра. Фотофактом поделилась в социальной сети.


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