Девушка-ветеринар из Перми показала в сети фото расчлененной собаки

Сегодня, 15:44

Начинающий ветеринар из Перми публикацией фотографии в Instagram решила ознаменовать свое первое рабочее вскрытие. Девушка запечатлела себя на фоне мертвой собаки, вмиг перечеркнув свою карьеру врача.

«Мое первое вскрытие на рабочем месте», - вот таким комментарием оскандалившаяся девушка-ветеринар сопроводила фото на фоне умершей собаки.

Подписчики юного врача оценили пост подруги юмористическими комментариями, а вот остальные пользователи сети и начальство ветеринара осудили поступок скандалистки. Сейчас любительница селфи на рабочем месте отстранена от работы, решается вопрос о ее дальнейшем врачебном будущем.

Жительница Перми попыталась оправдаться за свой поступок, назвав его «постом для узкого круга своих сокурсников». Предполагается, селфи на фоне мертвой собаки должно было показать подписчикам молодого ветеринара, что ее обучение в вузе не прошло зря.