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В Москве высота снежных сугробов достигла 40 см

Сегодня, 14:28

Гидрометцентр Москвы сообщил об увеличении высоты снежных сугробов в городе. Ранее выпавшие 28-сантиметровые покровы снега увеличились до 40-сантиметровых.

В конце прошлой недели московский Гидрометцентр зафиксировал в городе 16-сантиметровые снежные сугробы. За 3 дня погода не отступила, засыпав столицу покровами снега высотой до 40 сантиметров. Это не предел, осадки будут продолжать выпадать, предупреждают метеорологи.

Отметим, для января нормой высоты снежных сугробов являются 33 сантиметра. Рекорд высоты осадков в Москве был зафиксирован в 1966 году, когда их высота достигла 56 сантиметров. Больше всех от непогоды несут убытки аэропорты, множество рейсов задерживаются, некоторые – отменены.


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