Участникам семинара для будущих директоров рассказали о типичных ошибках руководителей школ

Сегодня, 05:15

Будущие директора столичных школ стали участниками очередного семинара, проводимого в рамках цикла “Школы будущего директора” на базе Московского центра качества образования, посвященного типичным ошибкам, допускаемым руководством общеобразовательных учреждений в отношении материального учета и бухгалтерии. В числе выступавших был также и глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

Обращение главы департамента к будущим директорам московских школ затронуло отношение ряда руководителей общеобразовательных учреждений к своим должностям, воспринимаемым ими, как “финиш в заезде на велосипеде”. Он также подчеркнул, что “Должность директора - это не финиш, а старт гораздо более сложному подъему вверх. Конечно надо знать, что нужно сделать, но при этом надо знать, чего делать нельзя”.

Говоря о возможном вмешательстве департамента образования в дела школы, Исаак калина выделил три ситуации, когда это необходимо. Первая ситуация - это нанесение ущерба бюджету или государственной собственности, вторая - угроза безопасности детей в школе, а третья - причинение ущерба качеству образования. На это Исаак Иосифович сказал: “…если в департамент поступают сведения о возникновении хотя бы одной из перечисленных ситуаций, мы вынуждены вмешиваться и принимать все необходимые меры, вплоть до кадровых”. Остальные ситуации школа способна решать без участия образовательного ведомства.

Главная задача департамента на пути совершенствования процесса управления общеобразовательными учреждениями, по словам Калины, заключается не в том, чтобы “решить локальный конфликт, а в том, чтобы сформировать систему, в которой таким конфликтам просто нет места”.