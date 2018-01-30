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В Воронеже вырос уровень инфекционной заболеваемости

Вчера, 20:56

Уровень инфекционной заболеваемости в Воронеже поднялся на 7,6%. Сообщается, что воронежцы стали чаще подхватывать ветрянку и скарлатину.

В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о количестве инфекционных заболеваний за 2017 год в Воронеже и области. Известно, что за прошлый год уровень заражения инфекционными болезнями вырос на 7,6%. Кроме того, санитарные врачи обнаружили несколько нехарактерных для региона заболеваний.

Так, к примеру, в Воронеже были зафиксированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила, случай заболевания корью, тениаринхозом, тениозом и другими редкими для этой местности недугами.

Врачи также отмечают, что за прошлый год количество обращений по поводу укусов животных заметно уменьшилось. Сократилось и число пациентов, укушенных клещами.


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