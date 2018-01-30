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Строители в Химках снесли крышу танцем под Satisfaction

Вчера, 19:05

Строители в Химках сняли уникальное видео страстного танца под звуки Satisfaction. Пример уральских курсантов настолько вдохновил обозревателей, что их опыт продолжают поддерживать представители многих профессий.

Удивительное видео появилось в интернете и начинает покорять десятки тысяч обозревателей. В ролике видно, как пара строителей в Химках исполняет эротический танец под аккомпанемент Satisfaction. Все происходит на рабочем месте. Мужчины красиво двигаются в такт музыке, не выпуская при этом из рук инструменты для строительства. Под роликом уже появились комментарии просмотревших людей.

Среди них можно встретить совершенно разные мнения. Одни считают, что такое видео - прямой шаг к деградации личности, но другим все понравилось. На лицах главных героев сюжета улыбка, значит, они также от своего поступка в восторге.


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