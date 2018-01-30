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Житель Амурского края продает кошку-предсказательницу за 4 млн

Сегодня, 16:38

Житель Амурского края продает кошку, которая способна предсказывать итоги спортивных соревнования, лечить людей от болей в суставах и в голове. Стоимость животного хозяин оценил в 4 миллиона рублей.

На сайте бесплатных объявлений появилось новое сообщение от жителя амурского города Сковородино о продаже кошки, которая способна предсказать будущее, правильно указывает на победителей соревнований с точностью до 100%, а также способна вылечить больные суставы и избавить от болей в голове. По словам хозяина, дар предвидения у обычной беспородистой шестилетней кошки по кличке Маша он обнаружил еще в 2015 году в ходе опытов, и с тех пор они с супругой зарабатывают на ее способностях. Им уже удалось с помощью животного приобрести квартиру.

Хозяин Алексей утверждает, что он возил кошку в Санкт-Петербург, где она принимала посетителей, которым предсказывала будущее и лечила, ведь кошка способна снять боль в коленях и позвоночнике, для чего достаточно на болезненное место нанести специальный крем, и дать Маше облизать это место. Расстаться с кошкой Алексея побудила верующая супруга, которая считает, что денежные средства им достаются слишком легко. Хозяин не сомневается, что несмотря на такую крупную сумму в 4 миллиона, покупатели все равно найдутся.


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