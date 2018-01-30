В Екатеринбурге хотят возобновить дело о гибели группы Дятлова

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2 февраля в Екатеринбурге состоится ежегодная конференция Дятлова, посвященная трагедии в горах Северного Урала в 1959 году, когда экспедиционная группа одноименного руководителя похода погибла при таинственных обстоятельствах. Участники мероприятия намереваются возобновить уголовное дело о расследовании ЧП.

О намечающейся конференции прессе рассказал Юрий Кунцевич, руководящий Фондом имени группы Дятлова. 2 февраля в Екатеринбург приедет юрист Леонид Прошкин, готовящий обращение в правоохранительные органы для возобновления расследования гибели группы Дятлова. Перед продолжением расследования адвокату предстоит собрать соответствующие доверенности с родственников участников трагической экспедиции. К слову, за свои услуги юрист возьмет 200 тысяч рублей.

Всего в екатеринбургской конференции Дятлова примут участие 18 человек, которым не дает покоя тайна гибели участников экспедиции 1959 года в Уральских горах.