Жители Ульяновска решили пообщаться с гуманоидами, наладив связь с космосом

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Пообщаться с гуманоидами решили жители Ульяновска. Для налаживания связи с космосом им необходимо вспомнить основы физики и астрономии.

Жителей Земли всегда интересовали тайны космоса, а особенно установление контакта с жителями других планет. Над установлением контакта с инопланетянами работают специалисты во всем мире.

Так, 9 февраля жители Ульяновска будут отмечать День НЛО. Известно, что во Дворце книги пройдет квест, который будет приурочен специально к такому событию и назвали его «Контакты третьего уровня». Сообщается, что в основу квеста будет положен сюжет полюбившегося сериала «Секретные материалы».

Все желающие в этот день смогут оправиться в космическое путешествие по отдаленным уголкам Вселенной, которое проведут на площадке Информационного центра по атомной энергии. Кроме этого, специалисты центра, запланировали проведение викторины, участникам которой необходимо будет собрать части тайного кода, которые помогут наладить контакт с пришельцами.

Организаторы всех мероприятий сообщают, что жителям города необходимо будет вспомнить все имеющиеся знания по физике и астрономии, которые помогут им узнать много новой информации, а также научать общаться с гуманоидами.

Все желающие могут зарегистрироваться по телефону (8422) 44-30-99, или «В контакте»: vk.com/73ufo, только после этого они станут участниками мероприятий.