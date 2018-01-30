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Жительница Воронежа зажала ляшками отбойник и прошла по мосту

Сегодня, 12:28

Жительница Воронежа продемонстрировала смекалку и креативность в вопросе преодоления снежных сугробов на мосту. В результате, героиня видео покорившего соцсети, зажала ляшками отбойник и прошла по заснеженному мосту.

В Воронеже пользователи социальных сетей активно обсуждают ролик попавший в сеть. На видео видно как женщина пытается преодолеть снежные сугробы. Чтобы быстрее пройти мост, героиня одну ногу перекидывает через световой отражатель, предназначенный для корректировки безопасного автодвижения. Другой ногой усиленно борется со снежным коллапсом намосту.

Так, и слава пришла к оригинальной в движении женщине, которую уже прозвали «кенгуру» из-за ее необычного передвижения. Примечательно, что набрать снегу в один сапог женщине удалось, однако ее попа осталась запачканной от снега на отбойнике, который она уверенно оседлала.


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