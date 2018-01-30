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Однорукий парень прославился в Сети фокусом с кулаком во рту

Сегодня, 11:56

В Сети Reddit появилось интересное видео, которое привлекло внимание пользователей. Однорукий парень прославился исполнением трюка с кулаком во рту. Пост получил названием «Давай я покажу тебе фокус».

В Reddit появилось новое, набирающее популярность, видео. Звездой ролика стал юноша который исполнил трюк с кулаком во рту. Видео набрало тысячи отметок позитивного характера.

Также много комментариев поставили отснятый материал в ТОП просмотренных за пару дней. Пользователи отметили, что важным остается наличие физического и материального благ, поскольку выбор приоритетов для себя каждый делает на свое усмотрение. Юзеры уже признали фокусника фантастическим и веселым исполнителем трюка.

Многим пользователям видео навеяло воспоминания об известном анимационном ролике о ламах в шляпах, где один из героев заявлял, что хочет «кушать руки».


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