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Жительница Владикавказа купила пирог с начинкой из волос, древесины и грязи

Сегодня, 11:48

В социальных сетях пользователи из Владикавказа с возмущением обсуждают фотографии с предысторией, выложенные местной жительницей. На снимках видно, что женщина приобрела в кафе фирменный пирог со своеобразной начинкой, состоящей из кусков дерева, волос и грязи.

Как пишет автор поста, в кафе, расположенное на улице Первомайской Владикавказа она зашла по рекомендации подруги, которая очень хвалила фирменные осетинские пироги, сделанные якобы по старинному национальному рецепту. Однако посетительница заведения, откусив пирог увидела, что ингредиентами старинной рецептуры являются абсолютно неприемлемые в пище предметы. По словам женщины, ей очень повезло, что кусок деревяшки в «лакомстве» не оказался сразу между ее зубов.

Дальнейшее скрупулезное исследование фирменного блюда показало, что в состав начинки входит также клок волос и кусок засохшей грязи. Администрация кафе признала «своеобразность» блюда и предложила заменить его, от чего клиентка решительно отказалась, потребовав назад деньги.


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