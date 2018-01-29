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В Зарайске площадку для дрифта залили навозом

Вчера, 23:11

В Зарайске трассу для дрифта залили навозом. Водители в шоке от произошедшего, ведь на раскатанном ровном льду аккуратно выложенн слой навоза.

Любители подрифтовать специально заливали площадку для трюков, но кто-то решил помешать их планам. Конечно, несмотря на ветер и мороз, запах навоза ощутим далеко за пределами площадки. Один из участников рассказывает, что специальных площадок для такого нет, вот они и выбрали это поле, чтобы тренироваться тут. Следы трактора, который раскидал отходы, ведут в животноводческиц агрокомплекс. В администрации возмущенным водителям ответили, что это удобрение, и что собственник может делать то, что хочет, ведь данная территория – его собственность. Но странно только одно: навоз раскатали не по всему полю, а только там, где раскатан лёд. Водители шутят, что может быть водитель трактора тоже хотел почувствовать себя профессиональным дрифтером.

В следующем году автомобилистам пообещали обустроить специальный участок для официальных заездов, но пока это только лишь планы.


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