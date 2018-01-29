СПЧ попросил у Минкультуры копию фильма «Смерть Сталина» для изучения

Вчера, 21:17

Председатель Совета при президенте Российской Федерации Михаил Федотов попросил предоставить копию фильма «Смерть Сталина» в Министерство культуры России.

Группа по координации деятельности, которая направлена на реализацию государственной политики по прославлению памяти жертв политических и экономических репрессий, обещает изучить фильм "Смерть Сталина". Данный фильм рассказывает о последних часах жизни лидера Советского союза, о его борьбе за власть и о близком окружении Иосифа Сталина.

Премьера данного фильма уже состоялась в сентябре 2017, и в России премьера прошла 25 января, даже несмотря на то, что прокатное удостоверение фильма было отозвано 23 января, незадолго до выхода премьеры. Данная междуведомственная рабочая группа составлена и учреждена президентом Российской Федерации В. Путиным 15 февраля 2016 года.