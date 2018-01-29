Модели поддержали челенж «Satisfaction» с автоматами Калашникова

Вчера, 20:41

В Новосибирске модели, вооружившись автоматами Калашникова и другим огнестрельным оружием, поддержали ульяновских курсантов под песню «Satisfaction» Бенни Бенасси. Ролик опубликовали в YouTube на канале Guns guns style под руководством Дмитрия Иванова.

По словам автора Guns guns style Дмитрия Иванова, идею снять свой ролик в поддержку ульяновских курсантов ему подала супруга. Она прислала мужу очередное видео, где работники швейного цеха танцуют под «Satisfaction», отметив, что им нужно поступить так же, но изменить направленность.

В результате в Новосибирске моделям, вызвавшимся в добровольном порядке, было дано огнестрельное оружие, предварительно охолощено, и девушки пошли в своеобразный бой. На момент публикации новости ролик просмотрели более 50 тысяч юзеров. Накануне кадеты из самарского учебного учреждения опубликовали свою поддержку.