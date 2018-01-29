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В Самаре школьники в трусах поддержали флешмоб под «Satisfaction»

Вчера, 20:14

В Самаре школьники, предположительно обучающиеся в казачьем кадетском корпусе, в одних трусах и шапках поддержали флешмоб под песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Видео опубликовано в «ВКонтакте», руководство учреждения пока не дает комментариев.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, которое снова шокировало общественность. На нем мальчики на вид 13-14 лет в одних трусах танцуют под знаменитую песню «Satisfaction» в исполнении Бенни Бенасси. Судя по шапкам, надетых на головах школьников, можно предположить, что они обучаются в Самарском казачьем кадетском корпусе.

Мальчики пошли по стопам ульяновский студентов института гражданской авиации, таким образом, поддержали флешмоб. Этот инцидент может закончится для самарских кадетов плачевно, хотя в силу их возраста можно просто наказать. Возможно, этот ход является поддержкой для будущих летчиков, так как студенты из разных отечественных вузов сделали подобное.


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