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В Воронеже разыскивают 976 граждан, которые уклонились от воинской службы

Вчера, 20:07

В Воронеже продолжают поиски 976 граждан, которые уклонились от воинской службы во время осенне-зимней призывной компании.

Отмечается, что на начало призывной компании число уклонистов достигло 1418, из них на окончание призыва 442 горожан было найдено. При этом, 912 была дана отсрочка, в том числе и по состоянию здоровья. Такие данные сообщил исполняющий обязанности главы управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Борис Прокопенко 29 января, во время заседания в мэрии.

Вадим Кстенин, временно исполняющий обязанности главы города добавил, что в деле с уклонистами нужно начать взаимодействовать с местным департаментом здравоохранения, проводить заседания между департаментами для обсуждения данной темы. Он отметил, что поиски уклонистов должны происходить на протяжении всего года.

В целом за осенне-зимнюю компанию в армию ушло 612 горожан и 1440 парней по области. На двухлетнюю службу по контракту было направлено 205 молодых людей, а альтернативная гражданская служба была выбрана шестью призывниками.


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