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Департамент образования Москвы обеспечит трудоустройство выпускников столичных вузов

Сегодня, 03:52

Среда, 24 января ознаменовалась проведением в Москве расширенного заседания президиума совета ректоров столичных и подмосковных ВУЗов. На нем выступила замруководителя московского Департамента образования Татьяна Васильева, рассказавшая участникам встречи о новом проекте, который предусматривает последующее трудоустройство выпускников IT-специальностей. Об этом пишет портал «Школа большого города».

 По словам Татьяны Викторовны, фактически речь идет о рекрутинге будущих учителей информатики из числа студентов и выпускников текущего года, у кого есть желание трудиться в школах. Каждому желающему принять это предложение нужно будет пройти специальные курсы психолого-педагогической подготовки. Если говорить об оплате труда, то помимо стандартной преподавательской ставки педагог сможет рассчитывать на прибавку в тридцать тысяч рублей со стороны столичного Департамента образования, но только если он активно участвует в Субботах московского школьника, мастер-классах и кружках школ Москвы.

Добавим, что ранее руководителем столичного Департамента образования Исааком Калиной была запущена олимпиада «Новый учитель для новой информатики» для учителей, которые уже трудятся в школах города. По его словам, по ее итогам он надеется получить реальные примеры педагогов, которые являются, по сути, образом учителя информатики, который и нужен московской школе.

 


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