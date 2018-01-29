В Волгоград завезли комбинированную вакцину для детей

Вчера, 19:50

Новейшая комбинированная вакцина "Пентаксим" была завезена в Волгоградскую область. Сделав данную процедуру, пациент сможет защитить себя сразу от пяти инфекционных заболеваний, таких как: столбняк, коклюш, дифтерия, полиомиелит и гемофильная инфекция типа В. Вакцина предназначена исключительно для детей.

Сегодня, 29 января, власти города Волгоград сообщили, что 10 800 доз вышеупомянутой вакцины привезли впервые в область.

Также сообщается о том, что в первую очередь прививки будут сделаны недоношенным малышам и ребятам с маленьким весом. Детей из детских домов и домов малютки также не обойдут стороной. Вакцинация будет сделана малышам в возрасте 3,5 и 6 месяцев. Повторного привития дети потребуют в возрасте уже после полутора лет.

Сообщается о том, что в ближайшее время вакцина будет распределена по районам всей Волгоградской области.