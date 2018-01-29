В Кузбассе в день 75-летия области появилось на свет 90 малышей

Вчера, 19:16

В юбилейный день, на 75-летие области Кузбасса, там родилось на свет 90 малышей 39 мальчишек и 51 девчонка.

В Кемеровской области в день 75-летнего юбилея счастливые женщины родили 90 детей, и стали мамами. Так, 26 января, за один день регион пополнился новыми жителями, причем из них 51 девочка, и 31 мальчик. Наибольшее число малышей, а именно 28, появились в Новокузнецке, причем у одной женщины родилась сразу двойня, в Кемерове появилось 15 детишек, а Прокопьевск пополнился пятью новыми жителями. В расположенном там областном перинатальном центре имени Л.А. Решетовой в этот день 16 женщин стали мамами. По распоряжению губернатора региона Амана Туляева, все мамы, дети которых родились на юбилей, получат 10 000 рублей, а также медальон с праздничной надписью для их деток.

Напомним, что в России уже на протяжении 18 лет проходит акция «Родился ребенок!», которую отмечают четыре раза в году: на День защиты детей(1 июля), в День матери (последнее ноябрьское воскресенье), на Рождество Новый год, в день 8 марта, и в юбилейные даты.