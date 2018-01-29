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В Сургуте «Дворец торжеств» организовал конкурс «Свадьба года»

Сегодня, 16:43

В Сургуте «Дворец торжеств» организовал конкурс «Свадьба года» для пар, официально зарегистрировавших брак в течении 2017-2018 годов.

Новый конкурс был организован городским «Дворцом торжеств» города Сургут, учувствовать в котором приглашают все желающие пары, вступившие в брак в 2017-2018 годах. Конкурс предусматривает четыре номинации, соответственно порам года. Жюри станут оценивать творческие работы молодых семей, а именно их истории знакомства, процесс формирования семьи, созданные ими семейные фотоальбомы, которые необходимо будет принести на конкурс.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать вплоть до 20 октября. В последнем месяце текущего года состоится свадебный бал, на котором будут объявлены победители в различных номинациях, и там же им вручат соответствующие дипломы и ценные призы от администрации города.

Обо всех деталях и условиях конкурса все желающие могут узнать на сайте администрации региона.


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