Американцы шокированы появлением НЛО в России

Сегодня, 02:15

Американские средства массовой информации опубликовали на своих ресурсах видеозапись странного летающего объекта, который находился в районе Санкт-Петербурга. Журналисты утверждают, что это было самое настоящее НЛО.

Подозрительный объект был снят на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, проезжающих по петербургской трассе. На видеозаписи видно, как "инопланетный корабль" переливается разного цвета огнями в то время, как висит над полем.

Российские СМИ также подхватили новость и начали заявлять, о том что на территории государства неоднократно можно заметить инопланетные объекты. Но один из источников опроверг информацию, сообщив, что при внимательном рассмотрении можно увидеть, что данный "космический корабль" является простой рекламной конструкцией. Вот только, что она делает посреди чистого поля, неизвестно.