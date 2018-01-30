VistaNews.ru


Американцы шокированы появлением НЛО в России

Сегодня, 02:15

Американские средства массовой информации опубликовали на своих ресурсах видеозапись странного летающего объекта, который находился в районе Санкт-Петербурга. Журналисты утверждают, что это было самое настоящее НЛО.

Подозрительный объект был снят на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, проезжающих по петербургской трассе. На видеозаписи видно, как "инопланетный корабль" переливается разного цвета огнями в то время, как висит над полем.
Российские СМИ также подхватили новость и начали заявлять, о том что на территории государства неоднократно можно заметить инопланетные объекты. Но один из источников опроверг информацию, сообщив, что при внимательном рассмотрении можно увидеть, что данный "космический корабль" является простой рекламной конструкцией. Вот только, что она делает посреди чистого поля, неизвестно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.