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Опрос: Девушки не любят заниматься сексом на кровати

Сегодня, 14:55

Представители компании Sleep Cupid, занимающейся производством матрасов, провела опрос среди женщин. Результаты исследования показали, что девушки не любят заниматься сексом на кровати.

В своем исследовании специалисты предприятия по производству матрасов Sleep Cupid пригласили поучаствовать три тысячи представительниц прекрасного пола. Им был задан вопрос о любимом месте для занятия плотскими утехами. Результаты опроса шокировали добрую половину работников компании.

Как оказалось, самым предпочитаемым местом для девушек, где в эротических фантазиях их настигает возлюбленный, оказалась лестница. Также женщины хотели бы делать это чаще в общественном месте и на пляже. Оказывается, кровать утомила жриц любви. По мнению экспертов, выбор столь странных мест говорит о желании партнерши осознавать, что они могут быть застигнуты другими людьми.


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