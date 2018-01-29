За 2017 год рождаемость в России снизилась на 10%

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Как сообщает Росстат, за минувший год в России родилось меньше детей почти на 200 тысяч, по сравнению с 2016 годом. В целом рождаемость была снижена 10%. И только Чечню демографическая проблема не затронула.

За 2017 год на свет появилось около 1,69 миллиона маленьких россиян, что привело к снижению уровня рождаемости на 10,7%. Этот год был назван худшим за все десять лет, так как в последний раз такие данные были выявлены в 2007 году. Тогда родилось 1,61 миллион детей.

Несмотря на это, в Чечне зафиксировано 890 тысяч новорожденных, что всего на 3 тысячи меньше, чем в 2016 году.

Стоит отметить, что общее количество проживающих в России за минувший год все-таки получило возвышение. Если ранее в стране были зарегистрированы 146,804 миллиона, то по последним подсчетам рост населения увеличился до 146,877 миллиона человек. Это связано с большим количеством мигрантов из соседних стран, среди которых Украина, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие.