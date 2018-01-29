В Сеть попали голые фото девушки, которая занялась сексом в ночном клубе Нижнего Новгорода

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Неизвестные люди выложили в Сеть снимки голой девушки, которая в ночь с 21 на 22 октября 2017 года занялась сексом прямо на танцполе ночного клуба Milo в Нижнем Новгороде.

Тогда молодые люди попали на видео. Их снимали присутствующие в клубе люди, которые не останавливали пару, а наоборот подбадривали их и давали различные советы. После этого видео попало в интернет, а историю всё чаще стали вспоминать в различных информационных агентствах. Девушка тогда заявила, что больше по ночным клубам ходить не будет и поступать подобным образом также. А вот её любовником оказался курсант академии МВД, которого после скандала отчислили из учебного заведения.

Однако недавно неизвестные люди выложили в интернет фотографии, на которых девушка, занимавшаяся в клубе сексом, позирует абсолютно голая.

На фотоматериалах девушка демонстрирует своё тело без одежды и нижнего белья. Кто был автором этих снимков, и кто их выложил в Сеть – не известно.