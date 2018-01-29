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В Тюмени «Водник» обучает бабушек-блогеров

Сегодня, 13:29

В Тюмени желающие пенсионеры смогут выучиться на блогеров. Новый проект с пятого февраля запускают сотрудники Дома культуры «Водник».

Работники тюменского Дома культуры «Водник» запускают новый проект образовательного характера, который позволит гражданам старшего поколения пройти различные мастер-классы и повысить уровень своих знаний в рамках современных технологий. Так пенсионерам предлагают стать участниками уроков по изготовлению сувениров, повышению компьютерных знаний на курсе «Бабушка-блогер», а также принять участие в занятиях клуба под названием «Полиглот».

Дополнительную информацию предоставят по телефонам «45-93-44» и «45-47-29». Занятия начинаются уже с пятого февраля. Инициаторы проекта уверены, что пенсионеры Тюмени оценят их старания по заслугам и охотно будут посещать мастер-классы.


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