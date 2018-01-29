Совет ректоров Москвы окажет поддержку развитию предпрофессионального образования

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24 января в Москве в расширенном формате прошло заседание президиума совета ректоров ВУЗов столицы и Подмосковья. В его рамках широкое обсуждение получило развитие предпрофессионального образования столичных школьников. Участники встречи сошлись в стремлении оказывать ему повышенную поддержку в этом году.

Как отметила замруководителя московского Департамента образования Татьяна Васильева, школьники будут лучше подготовлены к освоению программ профессионального обучения благодаря развитию проекта предпрофессионального образования (в том числе проекта «Московский предуниверсарий»). Руководитель Департамента Исаак Калина, в свою очередь, обратился к ректорам с просьбой содействовать проработке предложений, способствующих развитию предпрофессионального образования. Об этом сообщает портал «Школа большого города».

Интересно, что в рамках заседания Исаак Калина высказался в поддержку инициативы ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, предложившего рассмотреть возможность повышения мотивационной эффективности награды за успешную сдачу предпрофессионального экзамена. Лидер Департамента рассказал, что ранее глава государства Владимир Путин одобрил эту идею и пообещал вынести вопрос на министерский уровень.