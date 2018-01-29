Исаак Калина: развиваться и сохранять лидерство в образовании — обязанность Москвы

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Главы пензенских образовательных учреждений посетили МИОО, в котором им были показаны виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников VR – 360. В числе этих путешествий были экологический вояж, полет в космос, путешествие по адресам серебряного века. Помимо этого гостям МИОО продемонстрировали использование образовательного видео в формате 360 на уроках в школах столицы РФ в работе с Московской электронной школой. Они сумели скачать образовательные программы и выразили желание применять эти технологии в своих учреждениях. Об этом пишет портал «Школа большого города».

Комментируя новость, глава московского Департамента образования Исаак Калина отметил, что не боится того что региональное образование по качеству нагонит столичное, ведь педагоги активно едут учиться в Москву. По словам управленца, в столице образование развивается высокими темпами, и это обязанность Москвы — сохранить за собой лидерство.