Вчера, 23:41

Директор зоопарка Пензы играл со львенком. Об этом сообщили пользователи соцсети Twitter.

На обнародованных изображениях можно увидеть, как руководитель зоопарка Андрей Вознесенский играет с маленьким львенком: мужчина обнимает хищную кошку и чешет ей голову. Зверь получает от этого немалое удовольствие и делает попытки отблагодарить доброго человека - облизать его. Все фотографии со сценой игр главы зоопарка сделаны в вольере со львами, который в результате снегопада занесло снегом.

Прежде сообщалось, что на территории Крыма едва не замерз маленький лев. Животное привезли на полуостров, но по причине недостаточного количества документов на него, местные ветеринарные врачи запретили выпускать в сафари-парк «Тайган». В итоге хищника держали два дня в холодное время года в коробке, запретив его выпускать оттуда, угрожая огромными штрафами. О произошедшем узнали в соцсетях, после чего возник скандал и ветеринары разрешили отпустить зверька на свободу.