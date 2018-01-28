В Нижнем Новгороде назвали лучший период, чтобы вступить в брак

Вчера, 23:39

В Нижнем Новгороде жители назвали лучший период для того, чтобы вступить в брачный союз. По мнению нижегородцев, наилучшим для этого является возраст 25-35 лет.

Такие данные показал опрос, проведённый одним из самых популярных местных сайтов. К данному выводу пришли 53% респондентов. В то же время есть и придерживающиеся иных точек зрения.

К примеру, 23% участников опроса полагают, что в брачные отношения наиболее целесообразно вступать до достижения 25-летнего возраста.

4% опрошенных считают, что наилучшим периодом для этого является возраст, когда людям будет от 35 до 55 лет.

Есть и те, которые (в особенности женщины) полагают, что создавать семью нужно лишь после того, как будет преодолён 55-летний рубеж. Таковых – 3%.

Десятая часть из принявших участие в опросе уверенна, что возраст для любви никакого значения не имеет.

Есть и те, которые полагают, что брак уже не современен. Их количество составило 7%. Эти нижегородцы уверены, что постоянные половые взаимоотношения уже неактуальны.

Общее количество опрошенных составило 1912 человек.

Интересным также является тот факт, что один из нижегородцев расписался со своей подругой, когда ему «стукнуло» 93 года.