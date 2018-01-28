Алтайские школьники смогут пройти бесплатные курсы для начинающих летчиков

Вчера, 23:22

У алтайских школьников появилась возможность пройти бесплатные курсы начинающих летчиков.

В селе Полковниково в музее имени Германа Титова начался набор на бесплатные курсы основ летного мастерства. Записаться на занятия могут дети от 14 до 16 лет. Первый набор "Школы летчиков" насчитывает более 20 мальчиков из разных уголков Алтайского края, в том числе и из Барнаула, Новоалтайска и других районов.

Ценными знаниями о том, как устроены самолеты и какими главными качествами необходимо обладать летчику, поделился со школьниками военный летчик в прошлом Янис Лейманис. После теории ученики курсов переходят к практике на специальных авиасимуляторах. Там ребята могут виртуально совершать посадки на любом из аэродромов страны.

Сообщается, что занятия для будущих летчиков будут проходить в последнее воскресенье каждого месяца. Весь курс вмещает в себя 12 уроков. Записаться в "Школу летчиков" может каждый желающий.