VistaNews.ru


Алтайские школьники смогут пройти бесплатные курсы для начинающих летчиков

Вчера, 23:22

У алтайских школьников появилась возможность пройти бесплатные курсы начинающих летчиков.

В селе Полковниково в музее имени Германа Титова начался набор на бесплатные курсы основ летного мастерства. Записаться на занятия могут дети от 14 до 16 лет. Первый набор "Школы летчиков" насчитывает более 20 мальчиков из разных уголков Алтайского края, в том числе и из Барнаула, Новоалтайска и других районов.

Ценными знаниями о том, как устроены самолеты и какими главными качествами необходимо обладать летчику, поделился со школьниками военный летчик в прошлом Янис Лейманис. После теории ученики курсов переходят к практике на специальных авиасимуляторах. Там ребята могут виртуально совершать посадки на любом из аэродромов страны.

Сообщается, что занятия для будущих летчиков будут проходить в последнее воскресенье каждого месяца. Весь курс вмещает в себя 12 уроков. Записаться в "Школу летчиков" может каждый желающий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.