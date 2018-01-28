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В Омске дорогу заделали старыми елками

Вчера, 23:01

Омские ямы в дорогах заделали старыми елками. Об этом написали в российских соцсетях.

Сегодня на одной из проезжих частей Омска горожане увидели яму. Как оказалось, произошел прорыв трубы под грунтом, в результате чего возник провал в асфальте.

Люди обратили на это внимание представителей местной администрации, там пообещали заявить об этом в коммунальные организации сибирского города. Спустя определенное время жители Омска увидели тот же провал, огражденный решетками и заделанный старыми елками.

Пользователи Интернета, проживающие в данном населенном пункте, считают такую картину не совсем полноценной. Согласно мнению людей, для более праздничного настроения на елках необходимо развесить гирлянды, а своеобразный подход к применению новогодних деревьев был также оценен фолловерами. «Так осуществляет ремонт тепловая компания», с сарказмом пишут посетители. 


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