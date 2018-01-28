В Крыму детская смертность понизилась в три раза

Вчера, 22:14

В Крыму за несколько последних лет детская смертность понизилась в три раза. Сообщение об этом сделал Анатолий Олейник, возглавляющий Республиканскую детскую клинику.

Согласно предоставленной им информации, Крым в настоящее время на третьем месте среди российских регионов по данному показателю.

Чиновник проинформировал, детская медпомощь имеет сейчас в Крыму один из самых высоких уровней в государстве. Снижение смертности малышей за период с начала 2014 года достигло 300%.

На полуострове после того, как он стал российским, внедрена программа даже по работе с детьми, которые недоношены и имеют малый вес.

Для них предусмотрено 15 коек, на которых они смогут полноценно восстановиться. Детская клиника Крыма в части реанимации подобных, только что рождённых пациентов, является одной из самых передовых в РФ.

Там было осуществлено проведение полного капитального ремонта. После этого в отделении для малышей осуществлена полная замена вентиляционной системы.

Помимо того, данное отделение получило оборудование, относящееся к категории высокочастотных. Также в нём произведена установка инкубационных кювезов, которые используются при рождении детей, срок выхаживания которых является недостаточным.

Данное оборудование позволяет выживать даже самых «тяжёлых» детей. Вес некоторых из них едва достигает 640 граммов.