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В Смоленске на видео попали тараканьи бега в ресторане

Вчера, 21:36

В Сети набирает обороты популярности видео, на котором сняты тараканьи бега в ресторане. Инцидент произошел в Смоленске и ролик уже просмотрели более 10,5 тысяч пользователей.

Вчера, 27 января, в социальной сети «ВКонтакте» на странице пользователя Марии Образцовой появился ролик под названием «Бургер Кинг». Этот ресторан быстрого питания расположен в Смоленске и многие местные жители посещают его из-за оперативности потребления и из-за вкусных блюд. После увиденного многие подумают, стоит ли им пользоваться услугами фаст-фудов.

На видео запечатлены тараканьи бега, организованные этими насекомыми на подносе, где посетители ставят свою еду. Такое положение мало устраивает свидетелей необычного спринтерского забега. Ролик просмотрели более десяти тысяч пользователей.


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