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В Ставрополе школьная уборщица моет пол на гироскутере

Вчера, 21:04

В Ставрополе школьная уборщица оперативно моет пол на новомодном гироскутере. Такой подход к банальной работе позволил женщине прославиться на весь город.

В Ставрополе техничка, работающая предположительно в гимназии №30, делает свою работу за считанные минуты. Помыть пол в оперативном порядке ей позволяет гиросткутер. Этот подход удостоился звания «лайфхака» для техничек.

Школьники сфотографировали уборщицу в момент работы. На снимке женщина стоит на гироскутере, а в руках держит швабру с тряпкой. Судя по стойке, техничка прекрасно владеет методом езды на двухколесном транспорте. Реакция публики была однозначной: всех такой инцидент по-доброму насмешил, ведь не каждый день увидишь шуструю уборщицу, управляющую гироскутером.


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