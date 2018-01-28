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По улицам Кисловодска бродил целый табун лошадей

Вчера, 20:50

Сегодня, 28 января, по улицам Кисловодска бродил огромный табун лошадей, в котором было несколько десятков голов скота. Информацию об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. По их словам, такое происходит уже не первый раз.

По словам местных жителей, животные свободно гуляли по улицам Кисловодска. На первый взгляд могло даже показаться, что они бесхозные, но как оказалось позже – это не так.

                           

Один из очевидцев данного инцидента в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовался: "Кисловодск является курортным городом, или же аулом?". Мужчина добавляет, что в последнее время в городе часто можно наблюдать похожие явления.

По заверению кисловодчан, местные власти никакого внимания на гуляющих лошадей и коров не обращают. Одна из местных жительниц добавляет, что животные зачастую очень голодные и идут к домам людей, а также в их огороды.

Многие горожане высказали своё опасение насчёт того, что лошади во время таких прогулок могут повредить автомобили, загадить тротуары, или пострадать сами.


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