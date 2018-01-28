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Фото Галустяна убрали из баннера шашлычной в Челябинской области

Вчера, 20:43

В Челябинской области владелец шашлычной убрал лицо Михаила Галустяна с рекламной надписи. Актер отправил заявление в ФАС по данному поводу.

Когда стали известны подробности происшествия, представители службы начали проверку по отношению к хозяину заведения общественного питания в конце осени прошедшего года. Спустя определенное время предприниматель заявил, что убрал изображение Галустяна с баннера в кафе. На новом фотоснимке видно, что лицо известного юмориста вырезали и на его место вставили изображение другого человека.

Сам артист заявил, что не давал разрешения использовать его фото в коммерческих целях. Он утверждает, все права на снимки с его участием принадлежат исключительно ему. Владелец шашлычной отметил, что наклеил фотографию Галустяна, так как он является его земляком. Предприниматель готов принести извинения актеру, отмечая, что смотрит все шоу с армянским артистом, стараясь не пропускать ни одного выпуска.


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