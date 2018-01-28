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В небе над Оклендом появился таинственный инопланетный корабль

Вчера, 19:49

В небе над американским городом Оклендом очевидцы могли наблюдать таинственный инопланетный корабль, который появился в лучах света. Об этом передают журналисты информационного агентства «ВладТайм».

Стало известно, что поздно вечером 27 января, американцы в городе Окленд увидели в небе яркий объект, который излучал оранжевое свечение. По словам местных жителей, НЛО пришельцев передвигалось со скоростью воздушного судна. Удивительно было то, что летающий аппарат передвигался совершенно беззвучно, что является доказательством того, что это был не самолет или вертолет.

Очевидцы заявили, что впервые столкнулись с чем-либо подобным. На данный момент загадочным появлением НЛО уже занимаются американские уфологи.


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