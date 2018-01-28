В Ростове дети устроили экстрим-гонки на санях

Вчера, 20:05

В Ростове местные подростки катались с крутой снежной горки покрытой деревьями. Кадры экстремального отдыха попали в Интернет.

Население Ростова обговаривает в настоящее время глупый поступок местных ребят. Те, обрадовавшись выпавшему снегу, забрались на крутую гору, покрытую деревьями и кустарниками. Они приняли решение кататься со склона, рискуя при этом собственными жизнями. Путешествие храбрых ростовчан оказалось непродолжительным: подростки вскоре уперлись в колючие заросли. На этом их катание прекратилось.

Видеоролик приключений детей попал в мировую «паутину». Пользователи после увиденного комментируют происходящее, с гордостью называя ростовчан бесшабашными. Взрослые люди отмечают, что поступок ребят нельзя назвать хорошим, но ругать их они не собираются.