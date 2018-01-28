В музей-панораму «Прорыв» выстроилась двухчасовая очередь

Вчера, 23:30

В новый музей-панораму «Прорыв» в Марьино выстроилась огромная двухчасовая очередь.

В Кировском районе Ленобласти в поселке Марьино 27 января открылся новый музей, посвященный прорыву блокады Ленинграда. Открытие было приурочено ко дню полного снятия блокады города Ленинград.

Сегодня около входа в заведение столпилось большое количество горожан, желающих посетить выставку. Около касс количество людей превышало сотню, а первые ожидающие простояли в очереди более двух часов. Руководство заведения объяснило, что данные неполадки были вызваны наплывом людей и первым днем работы касс. Несмотря на то, что для ускорения экскурсии группа была удвоена до 30 человек, все равно не все гости сегодня смогут посетить музей, в связи с чем их попросили прийти в другой день.

Вчера состоялось открытие музея, в церемонии участвовал глава области Александр Дрозденко. Он сообщил, что музей-панорама был создан по поручению Владимира Путина и содержит наиболее современную экспозицию.

Президент России посетил экспозицию еще 18 января, после чего пожелал музею всего самого лучшего.